HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de ev sahibi ile kiracı arasında gürültü kavgası kanlı bitti

İzmir’de ev sahibi ile kiracı arasında gürültü kavgası kanlı bitti

22.04.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde aralarında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavganın ardından kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan ve kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

İzmir’de ev sahibi ile kiracı arasında gürültü kavgası kanlı bitti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın son katında yaşayan ev sahibi Deniz Kanat (43) ile 1. katta yaşayan kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte ikili birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan kavganın ardından kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi Kanat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

&quot;Allah’ım sana geliyorum&quot; diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durum vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Kanat’a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınarak kalp masajı yapılan Kanat, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz Kanat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Olay yerinden kaçan yaralı şüpheli bekçiler tarafından yakalandı
Yaşanan kavganın ardından olay yerinden kaçan Oktay H., bir süre sonra bekçi ekipleri tarafından yakalanırken, göğüs kısmında yarası olduğu fark edilen Oktay H., ekipler tarafından İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı burada tedavi altına alındı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek çalışmalarda bulunurken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Balıkesir'de korkutan depremBalıkesir'de korkutan deprem
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

ABD'den Türkiye'ye F-35 bildirimi! Resmi olarak duyurdular

ABD'den Türkiye'ye F-35 bildirimi! Resmi olarak duyurdular

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.