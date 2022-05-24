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  4. İzmir'de feci kaza! 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı

İzmir'de feci kaza! 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı

24.05.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen korkunç olayda otomobillerin arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı. Kaza anı ise bir otomobilin kamerasına saniye saniye yansırken, küçük kızın vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anında vatandaşların çocuğa yardım etmek için koşuşturduğu görülüyor.

Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek için koşan A.N.K., bu sırada hareket halinde olan tramvayı fark etmedi. Otomobillerin arasından çıkarak tramvay hattına giren A.N.K.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kız, metrelerce savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüleri A.N.K.'ya yardım etmek için olay yerine koştu.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Durumun bildirilmesi olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından A.N.K., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.N.K.'nın, vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

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OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA

Bu arada yolun kaşısına geçerken tramvayın çarpması sonucu A.N.K.'nın yaralandığı kaza anı, bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobillerin arasından koşan A.N.K., aniden tramvay yoluna giriyor. Bu sırada hareket halinde olan tramvay, çocuğa çarparak duruyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, çocuğa yardım etmek için koşuşturmaları görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)

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