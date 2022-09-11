İzmir'de feci kaza! Kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

Korkunç kaza, saat 03.35 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre D.B.' nin idaresindeki taksi, Konak'tan Basmahane istikametine giderken, önce yol kenarında duran kağıt toplayıcısına ardından hemen arkasındaki park halinde olan otomobile çarptı.

METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle kağıt toplayıcısı Durmuş metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Durmuş' un olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün ise yaralı olarak ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Durmuş' un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(DHA)

