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  4. İzmir'de feci kaza! Kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! Kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

11.09.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmzir'in Konak ilçesinde, taksi önce kağıt toplayıcısına ardından arkasındaki park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş (67) olay yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü D.B (30) yaralandı.

İzmir'de feci kaza! Kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

Korkunç kaza, saat 03.35 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre D.B.' nin idaresindeki taksi, Konak'tan Basmahane istikametine giderken, önce yol kenarında duran kağıt toplayıcısına ardından hemen arkasındaki park halinde olan otomobile çarptı.

METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle kağıt toplayıcısı Durmuş metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Durmuş' un olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün ise yaralı olarak ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

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Durmuş' un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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