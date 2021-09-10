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  4. İzmir'de feci kaza! Sürücü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! Sürücü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

10.09.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yan yola uçtuğu kazada araçtan fırlayan sürücü Gülser Çakıroğlu (35), hayatını kaybetti.

İzmir'de feci kaza! Sürücü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Yeşildere Caddesi Erenler Camii önünde meydana geldi. Gülser Çakıroğlu yönetimindeki otomobil, Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu.

ARAÇTAN FIRLAYARAK CAN VERDİ

Otomobil ters dönerken, sürücü Çakıroğlu ise araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilden fırlayan Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çakıroğlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ters dönen otomobil ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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