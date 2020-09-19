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İzmir'de feci olay! Lastiği patlayan otomobil 50 metrelik şarampole uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 07:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir otomobil otoyolda lastiğinin patlaması sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Kazada, çok sayıda takla atan otomobilin içerisindeki 4 kişiden 1'i yaralandı. Kaza yapan otomobildeki 4 kişinin İstanbul'dan Urla'ya geldikleri öğrenildi.

İzmir'de feci olay! Lastiği patlayan otomobil 50 metrelik şarampole uçtu

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Işıkkent rampalarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Toprak Beden (25) idaresindeki otomobil, sol şeritte ilerlediği sırada lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, en sağ şeritten bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Çok sayıda takla atan otomobil demir yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 110 AKS ve sağlık ekipleri sevke edildi. Kazada otomobildeki 4 kişiden 1'i yaralandı. Kaza yapan kişiler, 110 AKS ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobilden çıkartıldı. Yaralanan otomobildeki yolcu Selin Kızıl (25), ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada demir yığınına dönen otomobil ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarabildi.

Polis ve jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Ali Toprak Beden ve arkadaşlarının İstanbul'dan Urla'ya tatil için geldikleri öğrenildi.

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(DHA)

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