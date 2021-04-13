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İzmir'de film gibi olay! Müşteri gibi bindiği taksiyi kaçırdı

13.04.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Karşıyaka'da müşteri gibi bindiği ticari taksiyi kaçıran şüpheli kadın, bir yayaya çarparak yoluna devam etti. Peşine takılan diğer ticari taksiler tarafından önü kesilerek durdurulan kadın sürücü, polis ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de film gibi olay! Müşteri gibi bindiği taksiyi kaçırdı

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Murat Ç., aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak ihtiyaç molası için taksi durağının içerisine girdi. Bir süre sonra Neşe K., isimli şüpheli kadın, müşteri gibi yöneldiği taksinin arka koltuğuna oturdu. Yolcuyu gören Murat Ç., kısa bir süre sonra aracına yöneldiği esnada, ön koltuğa geçen Neşe K., aracı çalıştırıp uzaklaştı.

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YOLUNU KESEREK DURDURDULAR

Bunu gören araç sürücüsü ile taksi durağındaki diğer sürücüler harekete geçti. Durak önünde bekleyen taksilere binen sürücüler, Neşe K., idaresindeki aracı takibe aldı. Yakınlarda bulunan pazar yerinin olduğu sokağa giren Neşe K., Y.T. isimli yaya haldeki kadına çarparak yoluna devam etti. Koordineli bir şekilde aracı takip eden taksi sürücüleri bir süre sonra otomobilin önünü keserek Neşe K’yi durdurmayı başardı. Araçtan indirilen Neşe K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, otomobilin çarptığı Y.T’nin ayağının kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

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'BİZ GÜZERGAHI ANONS ETTİKÇE O YÖN DEĞİŞTİRDİ'

Görgü tanığı taksi şoförlerinden Kürşat Kaya (42), olay anında şoför arkadaş ihtiyaç molası için durağa geldi ve o anda bir kadın yolcu taksiye bindi diyerek yaşanılan anları şöyle anlattı:

“Şoför arkadaş burada ihtiyaç molası verirken, arka koltuktan ön koltuğa geçen kadın şahıs, aracı çalıştırdıktan sonra pazar yerine doğru ilerledi. Kadın, pazar yerinde bir yayaya çarpıp kaçmaya devam ederken, biz de sistemden aracın yönünü takip ederek, araç sürücüsü arkadaşlara kaçan aracın konumunu telsizden anons ettik. Fakat o da araç içerisinde telsiz konuşmasını duyduğu için; biz güzergahı anons ettikçe o yön değiştirdi. Ara sokaklarda ki kovalamacanın ardından en sonra 3-4 araç ile Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde kaçan otomobili yakaladık. Araçtan indirdiğimiz kadını, gelen polis ekiplerine teslim ettik. Şoför arkadaşımız da kadından şikayetçi oldu. Araçta çarpmalara bağlı maddi hasar meydana geldi. Senelerdir bu işi yapıyoruz, böyle bir şeyin başımıza geleceği hiç aklımıza gelmemişti” dedi.

Olay sırasında durağa doğru yaklaşıyordum diyen taksi şoförü Kerem Akınsu (22) ise, “Duraktaki sürücüler tarafından aracın kaçırıldığına yönelik önce anons geldi ve ardından da konum belirtildi. O sırada otomobil tam benim aracımın önünden geçti. Kullanan bir kadındı. Ben aracı takibe alarak, gittiği yönün ters istikametine gidip önünü kestim. Diğer arkadaşlar da arkadan gelip aracın geçişini önledi. Ardından polis ekipleri geldi ve kadını onlara teslim ettik” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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