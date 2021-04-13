İzmir'de film gibi olay! Müşteri gibi bindiği taksiyi kaçırdı

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Murat Ç., aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak ihtiyaç molası için taksi durağının içerisine girdi. Bir süre sonra Neşe K., isimli şüpheli kadın, müşteri gibi yöneldiği taksinin arka koltuğuna oturdu. Yolcuyu gören Murat Ç., kısa bir süre sonra aracına yöneldiği esnada, ön koltuğa geçen Neşe K., aracı çalıştırıp uzaklaştı.

YOLUNU KESEREK DURDURDULAR

Bunu gören araç sürücüsü ile taksi durağındaki diğer sürücüler harekete geçti. Durak önünde bekleyen taksilere binen sürücüler, Neşe K., idaresindeki aracı takibe aldı. Yakınlarda bulunan pazar yerinin olduğu sokağa giren Neşe K., Y.T. isimli yaya haldeki kadına çarparak yoluna devam etti. Koordineli bir şekilde aracı takip eden taksi sürücüleri bir süre sonra otomobilin önünü keserek Neşe K’yi durdurmayı başardı. Araçtan indirilen Neşe K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, otomobilin çarptığı Y.T’nin ayağının kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.