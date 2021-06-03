HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de gece vakti feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de gece vakti feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

03.06.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İzmir'de gece vakti feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi Doğanlar yol ayrımında meydana geldi. Ferhat E., otomobille Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine sonra da yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılardan sürücü Ferhat E. ile otomobildeki Ali E., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Erkan A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Ferhat E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Göçükte kardeş öldü ağabey ağır yaralıGöçükte kardeş öldü ağabey ağır yaralı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.