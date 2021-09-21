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  4. İzmir'de gergin gece! Evden çıkması istenilen kiracı mahalleyi ayağa kaldırdı

İzmir'de gergin gece! Evden çıkması istenilen kiracı mahalleyi ayağa kaldırdı

21.09.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde yaklaşık 1 ay önce taşındığı evden çıkması istenilen kiracı ev sahibi ile tartıştı. Kiracı tartışma sonrasında eve benzin dökerek evdeki eşyaları sokağa fırlattı.

İzmir'de gergin gece! Evden çıkması istenilen kiracı mahalleyi ayağa kaldırdı

İddiaya göre, İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katına bir ay önce taşınan Erol A. (35) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A'nın evi boşaltmasını istedi. Daha sonra Erol A, evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ HAZIR BULUNDU

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken özel harekat polisleri de olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı, atılan eşyalardan dolayı hasar gören elektrik tellerindeki akım da kesildi.

Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

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İzmir
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