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İzmir'de görüntülendi! Perseid'in 'ateş topu'

11.09.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 13 Ağustos gecesi Perseid Gök Taşı Yağmuru'nu izleyip, 4 saatlik kayıt yapan astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş, içlerinde ateş topu gibi de görünen 40'a yakın meteoru görüntüledi. Akgüneş, "860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi. Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir." diye konuştu.

İzmir'de görüntülendi! Perseid'in 'ateş topu'

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Gök Taşı Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp, 1 Eylül'e kadar sürdü. En yoğun dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan gök taşı yağmurunu gözlemek için özellikle 12-13 Ağustos gecesi Türkiye'nin birçok bölgesinde ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gözlem etkinlikleri düzenlendi. Hem profesyonel hem amatör gözlemcilerin katıldığı etkinliklerde, saatte 60-100 arası ışık izi gözlenebildi.

'40'A YAKIN METEOR DENK GELDİ'

6 yıl önce hobi olarak astrofotoğrafçılığa başlayan ve profesyonel olarak devam ettiren Süleyman Akgüneş, 13 Ağustos gecesi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meteor gözlemi yaptı.

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Daha sonra çeşitli kamplara katılan Akgüneş, 13 Ağustos tarihindeki gözlemine ilişkin fotoğraf çekimlerini düzenleyip, video haline getirerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Seferihisar kıyılarından toplamda 4 saatlik çekimle Perseid meteor yağmurunu görüntülediğini belirten Süleyman Akgüneş, "860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi. Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir. Gözlem sürecinde ay ışığının olmaması, bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biriydi" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Seferihisar perseid meteor yağmuru

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