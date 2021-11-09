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  4. İzmir’de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5’i ağır 45 yaralı

İzmir’de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5’i ağır 45 yaralı

09.11.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüsün karıştığı kazada 5’i ağır 45 kişi yaralandı.

İzmir’de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5’i ağır 45 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.T. yönetimindeki midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki midibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

45 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı.

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5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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