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Korkunç kaza! El frenini çekmek isterken altında kaldı

06.11.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kayan traktörünün el frenini çekmeye çalışırken traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! El frenini çekmek isterken altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, Gömeç’in kırsal mahallelerinden Ulubeyler’de, saat 17.00 sıralarında tarladan traktörüyle evinin önüne gelen Tahsin Yıldız (69) aracından inip evine girmek istedi.

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EL FRENİNİ ÇEKMEK İSTEDİ

Ancak park ettiği traktörün yokuş aşağı kaymaya başladığını fark eden Tahsin Yıldız, koşturarak traktörün el frenini çekerek yokuş aşağı kaymasını önlemek istedi.

TEKERLEĞİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ancak dengesini kaybeden evli ve 1 çocuk babası Yıldız, traktörün el frenine uzandığı anda arka tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sırasında yokuş aşağı kayan traktör park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri talihsiz traktör sürücüsü Tahsin Yıldız’ın cansız bedenini tekerleğin altından çıkardı.

Tahsin Yıldız’ın ölümü Ulubeyler Mahallesi’nde büyük bir üzüntüyle karşılandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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