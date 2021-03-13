İzmir'de kadın cinayeti! Eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin T., tabancayla eşi Hüsna T.'ye 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Hüsna T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüsna T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hüsna T.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ZANLI ARANIYOR

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Hüsna T'nin daha önce eşiyle tartıştıktan sonra gittiği babasının evinde bir süre kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi.

Hüseyin T'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirtildi. (AA / DHA)



