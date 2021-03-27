HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kan donduran kadın cinayeti! 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü sokak ortasında öldürüldü

İzmir’de kan donduran kadın cinayeti! 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü sokak ortasında öldürüldü

27.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17), sokakta yürürken, 3 aydır ayrı yaşadığı ve dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir’de kan donduran kadın cinayeti! 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü sokak ortasında öldürüldü

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamile olan Sezen Ünlü (17), sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı. Saldırgan Anıl Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezen Ünlü, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ZANLI YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan saldırganın eşkalini belirleyen polis ekipleri, koordineli çalışarak sokak sokak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

16 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Anıl Y.'nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Sezen Ünlü'nün, vücuduna 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Sezen Ünlü'nün ölümü yakınları yasa boğarken, karnındaki bebeğin de öldüğü öğrenildi.

sezenunu

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Sezen Ünlü’nün bir süre önce sosyal medyada Sezen Aksu’nun Kaçak adlı şarkısını paylaştığı görülürken, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm" sözleri dikkat çekti. Ayrıca hamilelik fotoğrafını paylaşan Ünlü’nün "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazılı not düştüğü paylaşımı da yürek burktu.

zanli

Sezen Ünlü’nün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Esra Erol'daki Ercan olayı nedir? Esra Erol'daki Ercan olayı nedir?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Atama Kararları Resmi Gazete’de

Esra Erol'daki Ercan olayı nedir? Dolandırıcı olduğu iddia edilen Yasemin nerede?

Esra Erol'daki Ercan olayı nedir?

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' yanıtı

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' yanıtı

Sahura kaçta kalkacağız? Kaça kadar sahur yapılır? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök zümrüt ele geçirildi

İhbar üzerine durdurulan araçta ele geçirildi

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.