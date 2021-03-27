İzmir’de kan donduran kadın cinayeti! 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü sokak ortasında öldürüldü

Olaydan sonra kaçan saldırganın eşkalini belirleyen polis ekipleri, koordineli çalışarak sokak sokak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamile olan Sezen Ünlü (17), sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı. Saldırgan Anıl Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezen Ünlü, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Sezen Ünlü’nün bir süre önce sosyal medyada Sezen Aksu’nun Kaçak adlı şarkısını paylaştığı görülürken, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm" sözleri dikkat çekti. Ayrıca hamilelik fotoğrafını paylaşan Ünlü’nün "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazılı not düştüğü paylaşımı da yürek burktu.

Sezen Ünlü’nün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

