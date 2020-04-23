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İzmir'de kırmızı ışıkta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 07:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bir kişi, aracıyla kırmızı ışıkta beklediği esnada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

İzmir'de kırmızı ışıkta cinayet

Edinilen bilgiye göre olay dün 19.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay Yıldız isimli şahıs yolda kırmızı ışıkta beklediği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş ederek Yıldız’ı yaralayan şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Arabasının içinde silahlı saldırıya uğrayan Oktay Yıldız, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oktay Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yıldız’ı vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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izmir cinayet

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