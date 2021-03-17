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  4. İzmir'de korku dolu anlar! Kayan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

İzmir'de korku dolu anlar! Kayan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

17.03.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el freni çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyonet, sokak üzerinde köpeklerle oynayan Emre Biter'in (27) üzerine doğru gelmeye başladı. Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden Biter ve çevredeki vatandaşlar, elleriyle kayan araca müdahale etti.

O ANLAR KAMERADA

Kazadan kıl payı kurtularak yara almadan kurtulan Biter ve çevredeki vatandaşların araca müdahale ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Biter'in köpeklerle sokakta oynadığı esnada kamyonetin üzerine doğru gelmesi ve çevredekilerin araca elleriyle müdahale ettiği görüldü.

(İHA)

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