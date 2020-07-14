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İzmir'de korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 01:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.

İzmir'de korkutan yangın!

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kuyucak Mevkii Tarişbank Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürüde büyüyen yangının, yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi ilçe halkını paniğe sevk etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılmaya başlanıldı. (İHA)

İzmir’de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı

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