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İzmir'de koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolmuştu! Yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

İzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçiren Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İzmir'de koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolmuştu! Yakalandı

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., iddiaya göre, kurum bünyesinde görevli 57 ses, 22 saz, 5 misafir sanatçı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL olan maaşını, kendi hesabına geçirip ortadan kayboldu. Zimmet olayı, her ayın 15'inde maaşlarını alan sanatçılar ve personelin hesaplarında şubat ayı maaşlarını görememeleri üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı. Polisin yakınlarının bilgisine başvurduğı Y.Y.'nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi.

İzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçiren Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., yakalandı.

Yapılan araştırmalar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olan Y.Y.'nin memur olarak İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na geçtiği, 8 ay önce de İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda muhasebe elemanı olarak çalışmaya başladığı saptandı.

Evinde saklandığı tespit edilen Y.Y., düzenlenen operasyonla yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Y.Y., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Y.Y.'nin, "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Y.Y.'nin, zimmetine geçirdiği paranın 380 bin lirasını borçları için banka hesaplarına havale geçtiği, kalan kısmı da nakit olarak harcadığını söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Y., adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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