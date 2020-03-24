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İzmir'de koronavirüs önlemi! AVM'ler kapatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

İzmir'de koronavirüs önlemi! AVM'ler kapatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdiği belirtildi.

SOYER'DEN TALİMAT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, bu kararın İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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izmir AVM koronavirüs

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