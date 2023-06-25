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İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var

25.06.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen LBGT üyelerine polis müdahalede bulundu. Polis ekipleri 50’nin üzerinde LGBT üyesini gözaltına alarak emniyete götürdü.

İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyeleri saat 17.45'te Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapattı.

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Gruplar halinde gelen LBGT üyeleri, caddede bekleme yapmamaları için uyarıldı. Ancak, buna rağmen grup, bulunduğu yerden ayrılmadı.

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Grubun, uyarıları dikkate almaması üzerine polis müdahale etti.

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50’nin üzerinde LGBT üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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VALİLİK YASAKLAMIŞTI

İzmir Valiliği, önceki gün yaptığı açıklamayla, 11'inci Onur Haftası kapsamında İzmir’de düzenlenecek toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması gibi tüm eylem ve etkinlikleri, genel ahlakı koruma gerekçesiyle yasaklamıştı.

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Açıklamada, "Yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır" ifadelerine yer verildi. (DHA-İHA)

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İzmir LGBTİ+

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