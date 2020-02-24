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  4. İzmir'de markete giren soyguncuya kasiyer engeli

İzmir'de markete giren soyguncuya kasiyer engeli

İLGİNÇ HABERLER  | 24.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir markete giren yüzü kapalı gaspçı, silahını kasiyere doğrulttu ve soygun yapmak istedi. Kasiyerin direnmesiyle soyguncu, marketten hiçbir şey alamadan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 277'nci sokakta bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi.

ARBEDE ÇIKTI

Soygun yapmak için markete giren yüzü kapalı bir kişi, birkaç ürün aldıktan sonra kasiyere para uzattı. İddiaya göre, kasiyer para üstünü vermek için kasaya yöneldiği sırada silahını çıkaran soyguncu, kasada bulunan paraları istedi. Kasiyerin, soyguncunun isteğine olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından soyguncu, koşarak kayıplara karışırken, ekipler soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Markette yaşanan soygun girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soyguncunun, kasiyerin sırtına silahını doğrulttuğu ve ikili arasında çıkan tartışmanın ardından kaçtığı görülüyor.

(DHA)

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