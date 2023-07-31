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İzmir'de metro ve tramvay grevi sonrası Tunç Soyer sitem etti! Belediyenin önerdiği rakamları açıkladı

31.07.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah metro ve tramvayla yola çıkacak olan İzmirliler seferlerin durduğunu öğrendi. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma çıkmayınca işçiler greve başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi. Seferlerin durması nedeniyle alınan önlemleri açıklayan Soyer, "Görüşmelerde, masada hep uzlaşmayı isteyen taraf olduk" dedi. Belediye olarak çalışanlara tekliflerini duyuran Soyer, "Belki de Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'de metro ve tramvay grevi sonrası Tunç Soyer sitem etti! Belediyenin önerdiği rakamları açıkladı

İzmir'de toplu taşımayı grev etkiledi. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası'na üye metro ve tramvay çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çalışanlarımıza önerdiğimiz rakamların Türkiye şartlarında pek çok kamu kurumundan ve özel sektörden daha yüksek olduğunu görüyoruz" yorumunda bulundu.

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"NE YAZIK Kİ ANLAŞMAYLA SONUÇLANMADI"

Greve giden metro ve tramvay çalışanlarına ilişkin yazılı açıklama yapan Soyer şunları kaydetti:

"Metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro A.Ş. ile Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında 27 Şubat 2023'ten bu yana devam eden ve bu sabah 04.00'e kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ne yazık ki anlaşmayla sonuçlanmadı. Yetkili sendikanın kararıyla iki işletmede de grev başladı.

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İzmir'de toplu ulaşıma zam! 13 TL'ye yükseldi İzmir'de toplu ulaşıma zam! 13 TL'ye yükseldi
İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti! İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti!

SEFERLER ARTIRILDI, YENİ HATLAR OLUŞTURULDU

Toplu ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıyı asgariye indirmek amacıyla ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile İZDENİZ gemilerinin mevcut sefer sayı ve sıklıkları artırıldı. Ayrıca tramvay durakları, geçici olarak otobüs durağı olarak kullanılmaya başlandı ve ESHOT, tramvay güzergahları için hızla yeni hatlar oluşturdu. Metro güzergahında çalışan otobüs hatları da ilave seferlerle güçlendirildi.

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"ÇALIŞANLARIMIZA EN İYİ ŞARTLARI SUNDUK"

Görüşmelerde, masada hep uzlaşmayı isteyen taraf olduk. Metro ve tramvay çalışanlarımıza, belediye şirketlerimiz içerisindeki en iyi şartları sunduk."
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BELEDİYENİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Teklif edilen ve istenilen ücretlere ilişkin de Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi metro ve tramvay çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi teklifimiz; en yüksek giydirilmiş net ücret 25.009 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 22.105 TL. En yüksek net ücrette 12.157'den 25.009'a çıkan teklifimizle önerdiğimiz artış oranı yüzde 105'tir. İstenilen ise en yüksek giydirilmiş net ücret 39.685 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 33.813 TL. Bu rakamların içine yol, yemek ve izin ücretleri dahil değildir

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SENDİKAYA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Çalışanlarımıza önerdiğimiz rakamların Türkiye şartlarında pek çok kamu kurumundan ve özel sektörden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Belki de Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor. İşçilerin taleplerini duyurabilecek yöntemler varken doğrudan greve çıkılması, üstelik de hafta başı başlatılması kentimiz ve hemşehrilerimiz açısından ciddi mağduriyete neden olmuştur. Sendika yetkililerini İzmir için sağduyuya davet ediyorum."

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(DHA)

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Tunç Soyer İzmir grev

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