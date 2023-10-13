İzmir'de sabah saatlerinde dev operasyon! 1000'den fazla personel katıldı: Hem havadan hem karadan

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik hava destekli ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aranması bulunan 129 şüpheli yakalandı.

SABAH SAATLERİNDE HAREKETE GEÇİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik bu sabah harekete geçildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin de katılımlarıyla il genelinde 294 ekip ve 1083 personelle 231 hedef şüpheliye yönelik eş zamanlı ve hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

'Hırsızlık', 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'dolandırıcılık', 'tehdit', 'yağma', 'şantaj', 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'iftira', 'mühür bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'kaçakçılık', 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından aranan şüphelilerden 129'u yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)





