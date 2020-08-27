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İzmir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım! Yıl sonuna kadar sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Salgın yeniden yükseliyor" diyerek sağlık çalışanlarına 19 Mart'tan bu yana verilen ücretsiz ulaşım hizmetinin yıl sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.

İzmir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım! Yıl sonuna kadar sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanacağı duyurulmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Pandemi sürecinin kahramanı sağlık çalışanlarımıza 19 Mart'tan bu yana verdiğimiz ücretsiz ulaşım hizmetini yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Salgın yeniden yükseliyor ve biz onlara güveniyoruz. Hepsine kolaylıklar diliyorum, ayaklarına taş değmesin" ifadelerini kullandı.

tunc soyer


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