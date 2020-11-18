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  4. İzmir'de sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin telefonunu böyle çaldı

İzmir'de sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin telefonunu böyle çaldı

18.11.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesinde, sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin cep telefonu çalındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden cep telefonunun içeri yalın ayak girerek çaldığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konak'ın Basmane semtindeki bir pastaneye, dün saat 04.00 sıralarında yalın ayak gelen kişi, iş yeri sahibinin sandalyede uyuyakaldığını fark edince, masanın üzerindeki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı

UYANDIĞINDA TELEFONUNU BULAMADI

Uyandığında cep telefonunun bıraktığı yerde bulamayan pastane sahibi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu fark edip, polise şikayetçi oldu.

Görüntülerde, üzerinde mont olan, ayakkabısız bir kişinin sessizce içeri girip, iş yeri sahibinin önünde bir an durakladıktan sonra, uyuduğundan emin olup masa üzerindeki telefonu alarak uzaklaştığı görüldü. Polis, eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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