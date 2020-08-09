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İzmir'de, tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 19:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, kimliği belirsiz 3 şüpheli, tütün mamulleri satılan iş yerine gelip 'tırnakçılık' denilen yöntemle dolandırıcılık yaptı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi Tuğberk Ural, "Kasada açık çıkınca kayıtları inceledik ve dolandırıldığımızı gördük" dedi.

İzmir'de, tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada

Olay, cuma günü öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 225 Sokak'taki tütün mamulleri satılan iş yerinde meydana geldi.

İş yerine gelen şüpheli, aldığı ürünü kasaya götürdükten sonra kasiyer G.U.'ya 100 TL uzattı. Ancak kasiyer para üzerini hazırlarken şüpheli, el çabukluğuyla uzattığı parayı geri aldı. Bu sırada iş yerine iki şüpheli daha girdi ve bazı ürünlerin fiyatını sordu.

Kafası karışan kasiyer de uzatılan parayı aldığını düşünüp 97 TL para üstünü uzattı. Ardından üç şüpheli iş yerinden uzaklaştı. Akşam saatlerinde hesapları inceleyen iş yeri sahibi Tuğberk Ural, kasanın açık olduğunu fark ettikten sonra kamera kayıtlarını inceledi ve olayı görünce polise gidip, şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KASİYERİN KAFASINI KARIŞTIRMAK İÇİN RAFLARI İNCELEDİLER

İş yerine gelip 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, ilk olarak içeriye giren şüphelinin tırnakçılık denilen yöntemle uzattığı parayı geri aldıktan sonra para üzerini aldığı, bu sırada içeriye giren suç ortaklarının da kasiyerin kafasını karıştırmak için rafları inceledikleri görülüyor.

'BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN'

Kamera kayıtlarını inceledikten sonra dolandırıldıklarını fark ettiklerini belirten iş yeri sahibi Tuğberk Ural (27), "Olayın farkına varmamız akşamı buldu. Kasada açık çıkınca kayıtları inceledik ve dolandırıldığımızı gördük. Hemen kayıtları polise vererek şikayetçi olduk. Ben olay sırasında içerideydim. Alışverişi görmediğim için müdahale edemedim. Tırnakçılık, buralarda pek sık görünen şeyler değildi ancak son günlerde birkaç esnafın daha başına aynı durum geldi. 97 TL büyük bir para değil ancak başkalarının da canı yanmasın. Suçluların yakalanmasını istiyoruz" dedi. (DHA)

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