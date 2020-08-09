İzmir'de, tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada

Olay, cuma günü öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 225 Sokak'taki tütün mamulleri satılan iş yerinde meydana geldi.

İş yerine gelen şüpheli, aldığı ürünü kasaya götürdükten sonra kasiyer G.U.'ya 100 TL uzattı. Ancak kasiyer para üzerini hazırlarken şüpheli, el çabukluğuyla uzattığı parayı geri aldı. Bu sırada iş yerine iki şüpheli daha girdi ve bazı ürünlerin fiyatını sordu.

Kafası karışan kasiyer de uzatılan parayı aldığını düşünüp 97 TL para üstünü uzattı. Ardından üç şüpheli iş yerinden uzaklaştı. Akşam saatlerinde hesapları inceleyen iş yeri sahibi Tuğberk Ural, kasanın açık olduğunu fark ettikten sonra kamera kayıtlarını inceledi ve olayı görünce polise gidip, şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KASİYERİN KAFASINI KARIŞTIRMAK İÇİN RAFLARI İNCELEDİLER

İş yerine gelip 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, ilk olarak içeriye giren şüphelinin tırnakçılık denilen yöntemle uzattığı parayı geri aldıktan sonra para üzerini aldığı, bu sırada içeriye giren suç ortaklarının da kasiyerin kafasını karıştırmak için rafları inceledikleri görülüyor.