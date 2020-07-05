İzmir'de vahşi cinayet! Emekli polis memuru balta ile öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bülbüldere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla Yeniçiftlik Mahallesi’ne seyir halinde ilerleyen emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca’nın önü, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.K. ve kardeşi İ.K. tarafından kesildi.

SİLAHIYLA ATEŞ AÇTI

Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, yanında taşıdığı silah ile husumetli olduğu şahısları ateş ederek yaraladı.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Yaralanan şahıslardan Ö.K., Ağcakoca’ya balta ile saldırdı. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Baltalı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ağcakoca’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan cinayet şüphelisi yaralı Ö.K.’nin Torbalı Devlet Hastanesine, kardeşi İ.K.’nin ise Tire Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)



