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İzmir'deki 'Akran zorbalığı' infial yarattı! Cinsel içerikli film izletip, işkence yapmışlardı... Bakanlık harekete geçti

27.09.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşları henüz 9 ile 13 yaş arasında değişen bir grup küçük kızın, yaşıtları olan A.'ya yaptıkları infial yarattı. Küçük kıza, zorla cinsel içerikli filmler izletip taytını, iç çamaşırını kesen ve saçlarını çekerek koparan akranları hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu iddialar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

İzmir'deki 'Akran zorbalığı' infial yarattı! Cinsel içerikli film izletip, işkence yapmışlardı... Bakanlık harekete geçti

İzmir'in Konak ilçesinin Tepecik semtinde yaşananlar bir anda gündeme oturdu. Yaşları henüz 9 ile 13 yaş arasında değişen ve kızlardan oluşan bir grup, yaşıtları olan A.'yı 15 gün boyunca işkenceler yaparak kayıt altına aldı.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLETTİRİP DARP ETMİŞLER

İddialara göre; yaşıtları A.'yı her defasında tehdit ederek evlerine davet eden bir grup kız arkadaş; cinsel içerikli film izlettirip, "Hadi kız kıza sevişelim” diyerek cinsel istismarda bulundular. Aynı zamanda A.'yı darp ettiler.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER

Akranları tarafından taytı, iç çamaşırı kesilen, saçları çekilerek koparılan, eğlence olsun diye havuza atılan, üzerine çamaşır suyu dökülen, uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekilen A'nın annesi isyan etti.

Oda Tv'ye konuşan acıllı anne "Ailelerin bir özür dilemeyi bile çok gördüğünü adalet söz konusu biz olunca nedense işlemediğini görüyorum. Bu acıya dayanamıyorum" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "13.09.2023 tarihinde gelen ihbarla inceleme başlatılmıştır. İncelemeler sonucunda mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen üç çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınması uygun görünmüştür" denildi.

Bakanlık, ayrıca söz konusu görüntülere de erişim engeli getirildiğini belirtti.

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İzmir akran zorbalığı

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