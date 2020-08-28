İzmir'deki Ceren Duman cinayetinde korkunç detaylar!

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeninin moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, şunları söyledi:

'CESET BİR GÜN BOYUNCA EVDE KALDI'

"Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi’ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum."

Diğer şüpheli T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.

'VÜCUDUNDA KESİK, KURŞUN VE DARP İZİ YOK'

Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.