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  4. İzmir'deki deprem sonrası peş peşe uyarılar geldi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 'Bu bölge 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

İzmir'deki deprem sonrası peş peşe uyarılar geldi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 'Bu bölge 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

19.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir'in Bayırdır ilçesinde dün 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Ercan, bu bölgenin 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'deki deprem sonrası peş peşe uyarılar geldi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 'Bu bölge 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

İzmir'de dün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bayırdır ilçesinde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

"BU BÖLGE 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

X hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu bölgenin 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde olduğu uyarısında bulundu.

Ahmet Ercan şunları kaydetti:

"İzmir Bayındır Yakacık olan M4.3'lük 10.5 kilometrede olan deprem göçüntülü depremdir. Bu bölge M 6.5 üretebilir. Ne var ki bu küçük depremin öncü olduğuna ilişkin bilgi yoktur."

NACİ GÖRÜR: 'BÖLGE GERİLİYOR'

Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4.3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri


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