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İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

01.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

İzmir'de bu sabah yaşanan depremler sonrası akıllarda oluşan 'Deprem fırtınası mı?' yaşanıyor sorusuyla ilgili Jeoloji uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bu depremlerin artçı olduğunu ifade ederken, "Bazı çevrelerde öne sürüldüğü gibi bunlar deprem fırtınası değil. Keşke deprem fırtınası olsa ve enerjiyi boşaltabilse." dedi.

Dr. Oğuz Gündoğdu, İzmir ve çevresinde bugün kaydedilen depremlerin 3 ay kadar önce İzmir'in Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen 119 kişinin yaşamını yitirdiği 6.9 büyüklüğündeki depremler dizisinin devamı olduğunu söyledi.

'BUGÜNKÜ DEPREMLERİN HEPSİ NORMAL'

Dr. Gündoğdu, "Bu depremler 30 Ekim'deki depremin tetiklediği bir takım fayların harekete geçmesinden, Midilli'deki fayın tetiklenmesinden ibarettir. Bu; sistem fayı kadar büyük deprem üretecek büyüklükte değil. Esas tetiklenme İzmir'deki depremin oluşumundan sonra oldu. Bugünkü depremlerin hepsi normal, düşey depremler. Enerjinin açığa çıkmasından ibaret." dedi.

'KEŞKE BUNLAR DEPREM FIRTINASI OLSAYDI'

Dr. Gündoğdu, "Bunların devamı olur. Hatta insan asabını bozacak sayıda olur. 1999 depreminden sonra deprem fırtınası olmuştu. Deprem fırtınaları volkanik yapılarda görülür. Hiçbir zaman arkasından büyük deprem gelmez. Sismograflar olarak deprem fırtınasından korkmaz, çekinmeyiz. Peş peşe depremler olduğu için fırtına akla geliyor. Keşke bunlar deprem fırtınası olsaydı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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