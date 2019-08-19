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İzmir'de dün başlayan yangın yayılmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

İzmir Karabağlar'da dün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangın, Beyler Mahallesi'ne yaklaştı. Yangına 13 helikopter ve 92 arazöz ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan ve bir günü aşkın süredir devam eden yangına 13 helikopter ve 92 arazöz müdahale ediyor.

TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Seferihisar'da Beyler Mahallesi sınırına kadar dayanan yangın nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

'KÖYÜMÜZE GELİRSE HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMAYACAK'

Mahalle sakinlerinden Elvan Eğridere yaptığı açıklamada, ormanların yanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Köyümüze de gelirse hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evlerimiz de yanacak. Biz de bir şey almadan gideceğiz. Rüzgarın etkisiyle gelir gibi duruyor." dedi.

Yusuf Tekelioğlu da daha önce bu büyüklükte bir yangın görmediklerini devletin bütün imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

Tekelioğlu, "Helikopterler sabah 6'dan beri çalışıyor. Fakat rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangın maalesef önlenememiş durumda. Şu anda kızılçam ormanlık alanlar yandı. Yangın zeytinlik alanlara sıçramak üzere." diye konuştu.

Kaynak: AA

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izmir yangın

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