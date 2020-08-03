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İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 02:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangının sıçrama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Tahliye işleminden sonra bir sitenin yandığı öğrenildi.

İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

2 SİTE BOŞALTILDI

Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.

YANGIN YOLA SIÇRADI

Öğle saatlerinde başlayan yangın Özdere - İzmir Caddesi’ne de sıçradı. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Özdere sahiline doğru ilerlemeye devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede evi bulunan vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.

SİTELERDEN BİRİ YANDI

Alınan bilgiye göre, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.

İzmir’deki yangın büyüyor: Siteler boşaltıldı

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