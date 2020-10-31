HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'den acı kare! Deprem zamanı durdurdu

İzmir'den acı kare! Deprem zamanı durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık depremde yıkılan bir binanın enkazında gözlenen ve sarsıntı saatini gösteren çalışmayan masa saati dikkati çekti.

İzmir'den acı kare! Deprem zamanı durdurdu

İzmir’de dün saat 14.51’de meydana gelen deprem sonrasında Barış Sitesinde yıkılan binanın enkazındaki bir saat dikkat çekti. Eskişehir'den İzmir'e yardıma giden DAK ekibinin objektiflerine yansıyan ve deprem sonrasında durduğu görülen saat acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Saatin yanı sıra bir çocuğun enkaz içinde bulunan oyuncağı da yürekleri sızlattı. Yine yıkılan binada yakınlarının çıkarılmasını enkaz başında battaniye ile bekleyen bir vatandaşın görüntüsü depremin soğuk yüzünü bir kez daha gösterdi.

AW154147_02

AW154147_04

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdüKorkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
KPSS ön lisans sınavı ne zaman?KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Diğer Haberler
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Malatya'da koronavirüs önlemi! Otobüslere HES kodu zorunluluğu geliyor
Bir ilde koronavirüs önlemi! Otobüslere HES kodu zorunluluğu geliyor
Rızabey Apartmanı'nın yıkılmadan önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı
Rızabey Apartmanı'nın yıkılmadan önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
Sığacık'ta deprem sonrası taşan deniz, bugün çekildi
Şaşırtan görüntü: Denizde yürüyebildi
Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 6 gözaltı
Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 6 gözaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.