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  4. İzmir'den şoke eden haberler geliyor! 2 farklı cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

İzmir'den şoke eden haberler geliyor! 2 farklı cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:23 | Son Güncelleme

İzmir’de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Harun Gülcemal’nin eşi Hatice Gülcemal ise evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. İki cinayeti de işlediği düşünülen zanlının ise köşeye kıstırıldığı ve çatışma çıktığı öğrenildi. Çıkan çatışmada bir polis ağır yaralanırken zanlının ise yaralı olarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsıldı. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park’tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park’a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DOKTORUN EŞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park’ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park’ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal’i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal’i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

POLİSİ AĞIR YARALADI

Bu olayların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri adeta alarma geçti. Polis, yaklaşık 700-800 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.

Peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi’nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi.

Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarak, arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı (35), Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru Kahırlı, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Zanlı, polisler tarafından her yerde aranırken, Dr. Harun Gülcemal’in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. Ağır yaralanan polisin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma ve zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir cinayet Dr. Mehmet Park Harun Gülcemal Hatice Gülcemal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
büyük bir ilaç firmasıyla alakalı olabileceği geldi direk aklıma.
öldürün,sağlıkçı olmak suç bu ülkede...
Pis kokular geliyor
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