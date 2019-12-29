İzmir'den şoke eden haberler geliyor! 2 farklı cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsıldı. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park’tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park’a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DOKTORUN EŞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park’ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park’ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal’i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal’i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.