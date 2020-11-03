İzmir depremi: MHP lideri Bahçeli 'Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi' dedi

Türkiye'nin birinci derece deprem kuşağında olduğunu ve çok sayıda diri fay hattının üzerinde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" dedi.

"Ne yazık ki, depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır."

"Keşke uyarılar, hazırlanmış raporlar dikkate alınıp çöken binaların depreme dayanıklı olup olmadığı ta yıllar önce kontrol edilseydi, anbean etkili bir denetim süreci işletilebilseydi.

Konuşmasında, "Keşke zemin etüdü yapılsaydı, biraz daha fazla kazanmak uğruna; betondan, demirden, harçtan çalan insanlık müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda İzmir depreminin büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Bahçeli, "malzemeden çalınarak dikilen binaların hayatların üzerine göçtüğünü" söyledi. Bahçeli, "Keşke, birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi" dedi.

"Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir" diye konuşan Bahçeli, olası İstanbul depremi için de uyarıda bulundu ve acilen hazırlık yapılması gerektiğini söyledi:

"Kaçak binalar, kaygan zeminler, hırsız müteahhitler, denetim kusurları, tehlikeyi hafife alan düşüncesizlikler, bana bir şey olmaz pervasızlığı çözülmesi gereken öncelikli sorunlar arasındadır."

"Muhtemel İstanbul depremi için acilen her türlü senaryo baz ve esas alınarak hazırlık yapılmalı, önlemler derinlemesine geliştirilmelidir."

Sosyal medya paylaşımlarını ve CHP'yi eleştirdi

İzmir'deki depremin ardından BAZI sosyal medya paylaşımlarını da eleştiren Bahçeli, "İzmir'imize gavur benzetmesi yapanlar, depremle ilgili şerefsiz yorum getirenler bu vatana, bu millete, bu ülkeye kast etmiş hainlerdir… Felaket başını Van'dan, Elazığ'dan, Malatya'dan kaldırır, kardeşliğimize, milli birliğimize en ağır saldırılar, en kötü yakıştırmalar yapılır" diye konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "depremden bir gün sonra afet alanına gidip siyasi propaganda" yapmakla ve mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yerleştirmekle suçladı.