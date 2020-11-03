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  4. İzmir depremi: MHP lideri Bahçeli 'Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi' dedi

İzmir depremi: MHP lideri Bahçeli 'Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi' dedi

03.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir depreminin büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Bahçeli, "malzemeden çalınarak dikilen binaların hayatların üzerine göçtüğünü" belirterek, "Keşke, birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi" dedi.

İzmir depremi: MHP lideri Bahçeli 'Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda İzmir depreminin büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Bahçeli, "malzemeden çalınarak dikilen binaların hayatların üzerine göçtüğünü" söyledi. Bahçeli, "Keşke, birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi" dedi.

Konuşmasında, "Keşke zemin etüdü yapılsaydı, biraz daha fazla kazanmak uğruna; betondan, demirden, harçtan çalan insanlık müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke sağlam yapılmış binaların kolonlarını kesip, alan genişleten basit ve ölümcül kurnazlıklara tevessül edilmeseydi.

"Keşke uyarılar, hazırlanmış raporlar dikkate alınıp çöken binaların depreme dayanıklı olup olmadığı ta yıllar önce kontrol edilseydi, anbean etkili bir denetim süreci işletilebilseydi.

"Ne yazık ki, depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır."

'Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir'

Türkiye'nin birinci derece deprem kuşağında olduğunu ve çok sayıda diri fay hattının üzerinde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" dedi.

"Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir" diye konuşan Bahçeli, olası İstanbul depremi için de uyarıda bulundu ve acilen hazırlık yapılması gerektiğini söyledi:

"Kaçak binalar, kaygan zeminler, hırsız müteahhitler, denetim kusurları, tehlikeyi hafife alan düşüncesizlikler, bana bir şey olmaz pervasızlığı çözülmesi gereken öncelikli sorunlar arasındadır."

"Muhtemel İstanbul depremi için acilen her türlü senaryo baz ve esas alınarak hazırlık yapılmalı, önlemler derinlemesine geliştirilmelidir."

Sosyal medya paylaşımlarını ve CHP'yi eleştirdi

İzmir'deki depremin ardından BAZI sosyal medya paylaşımlarını da eleştiren Bahçeli, "İzmir'imize gavur benzetmesi yapanlar, depremle ilgili şerefsiz yorum getirenler bu vatana, bu millete, bu ülkeye kast etmiş hainlerdir… Felaket başını Van'dan, Elazığ'dan, Malatya'dan kaldırır, kardeşliğimize, milli birliğimize en ağır saldırılar, en kötü yakıştırmalar yapılır" diye konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "depremden bir gün sonra afet alanına gidip siyasi propaganda" yapmakla ve mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yerleştirmekle suçladı.

Bahçeli, "CHP Genel Sekreteri'nin çadırlar üzerinden İzmir Belediyesi'ni övüp AFAD'ı kötülemesi, bir başka CHP'linin, 'Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet kendi vatandaşlarının canını nasıl koruyacak' sorusunu sorması hakikaten utanç vesikasıdır" dedi.

MHP lideri, deprem vergileri ile ilgili tartışmalara da tepki gösterdi.

Bahçeli, "Aynı Kılıçdaroğlu'nun, felaketin harabesi maşeri vicdanda kor gibi dururken, toplanan deprem vergileriyle ilgili yeni bir tartışma başlatması, bunun peşine tekraren düşmesi hiç kimse açısından sürpriz olmamalıdır" diye konuştu.

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