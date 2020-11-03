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  4. İzmir depremi sonrası Reuters ölümsüzleştirdi! İşte Türkiye'nin isimsiz kahramanları

İzmir depremi sonrası Reuters ölümsüzleştirdi! İşte Türkiye'nin isimsiz kahramanları

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

İzmir'deki yıkıcı depremin ardından gece gündüz demeden aralıksız çalışan kurtarma ekipleri, Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. Kim zaman sevinç, kimi zaman üzüntüyle yılmadan yardım bekleyenlere ulaşmaya çalışan kurtarma ekipleri Reuters'ın objektifine takıldı. İşte kendi canlarını hiçe sayarak fedakarca çalışan Türkiye'nin 'isimsiz kahramanları'

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin beşinci gününde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Çok sayıda kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda bir hayat daha kurtarmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

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Adeta iğne ile kuyu kazan Türkiye'nin isimsiz kahramanları, enkazdan bazen cansız beden çıkarıyor.

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Beş günün ardından ulaşılan her bir can ise depremin kayıplarını unutturmak için bir umut oluyor.

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Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak takip ettiği kurtarma çalışmaları, dünya tarafından da yakından izleniyor.

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Uluslararası haber ajansı Reuters da beton bloklar arasında fedakarca çalışan kurtarma ekiplerinin fotoğraflarını servis etti.

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Reuters'ın objektiflerine bazen sevinç ve mutluluk bazen de hüzün ve gözyaşı takıldı.

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