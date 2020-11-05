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İzmir depreminde enkaz altından kurtulan Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

İzmir’de 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkazdan kurtarılarak simge haline gelen 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in kendisini ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca’dan oyuncak maymun istemesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İzmir depreminde enkaz altından kurtulan Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Bakan Koca’nın, enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda’yı ziyareti sırasında küçük kızın talebi tebessümlere neden oldu. Bakan Koca, oyuncak bebek hediye ettiği Ayda’ya, “Başka isteğin var mı” diye sordu. Küçük kızın Bakan Fahrettin Koca’nın sorusuna, “Evet maymun istiyorum” cevabı vermesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"YAKIN ZAMANDA TABURCU EDİLEBİLECEK"

Ayda’nın yanı sıra depremin diğer simge çocukları olan Elif, İdil, Günay ve İnci ile diğer yaralılarla da yakından ilgilenen Bakan Koca, “91 saat gibi geç dönemde kurtarılan Ayda bebeğimizi ziyaret ettik. Kendisi yoğun bakımda ama ciddi bir sorunu yok. Kendisiyle rahat konuşabildik. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarabileceğini öğrendim. Elif bebeğimiz, serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. İkizler Ezel ve Elzem ile baya muhabbet ettik. Aileyi yoğun bakımda da ziyaret etmiştim. Bunun dışında İdil kızımızın covid testi pozitif çıkmıştı. Anne ve kendini steril odalarında ziyaret ettik. Genel durumları iyi, virüs semptomları göstermiyorlar. Günay evladımız yoğun bakımdaydı, böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin genel durumu iyiye gidiyor, 2 veya 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınacaktır. İnci kızımızı da ziyaret ettik. Onun da genel durumu iyi, yakın zamanda taburcu edilebilecek” açıklamasını yaptı.

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