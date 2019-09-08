HABER

İzmir Fuarı'na gelen İtalyan komedyen sokak gösterisi ile güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

 BU yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan İtalyan komedyen Matteo Galbusera'nın sokak sahnesinde sergilediği 'The Loser' adlı şov, özellikle çocuklu ailelerden ilgi görüp, kahkahalarla izlendi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- BU yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan İtalyan komedyen Matteo Galbusera'nın sokak sahnesinde sergilediği 'The Loser' adlı şov, özellikle çocuklu ailelerden ilgi görüp, kahkahalarla izlendi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında birbirinden renkli sokak gösterileri yapılıyor. Fuar için İtalya'dan gelen Matteo Galbusera isimli komedyen, 'The Loser' isimli şovunu sergiledi. Fuarın ikinci günü ilk kez sokak sahnesine çıkan komedyen, çanta, tenis raketi gibi eşyalarla yaptığı komik hareketlerle sahne önünde toplanan kalabalığa eğlenceli dakikalar yaşattı. Özellikle çocuklu ailelerin ilgi gösterdiği şov boyunca komedyeni heyecanla izleyenler, kahkahalarını tutamadı.

20 yıldır komedyenlik yaptığını söyleyen Matteo Galbusera (42), "Dünyayı dolaştım. Amerika, Asya ve Avrupa'yı gezdim. Şimdi de Türkiye'deyim. Sokaklarda, tiyatro sahnelerinde, videolarda, her yerde komedyenlik yapıyorum. Bugün fuarda ilk şovumu gerçekleştirdim ve çok güzel geçti. Şovumun ismi kaybeden anlamına geliyor, absürt komedi yapıyorum. Şovda profesyonel bir tenis oyuncusu gibi davranan bir posta ofisi çalışanını canlandırıyorum" diye konuştu.

Şovuna ilk başladığında seyircilere garip geldiğini anlatan Galbusera, "Sanırım böyle şovlara alışık değiller. Fakat sonrasında bana dahil oldular ve harika bir şov oldu. Fuar çok güzel, burada kendimi bazen bir filmdeymişim gibi hissediyorum. Özellikle yemekleri çok sevdim" dedi.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Buca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosuBuca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosu
Hemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldıHemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.