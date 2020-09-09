İzmir’in doğum günü! 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlanıyor! 9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu’nun tarihçesi

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusu Yunan askerlerini İzmir’den denize dökerek vatanın özgürlüğünü adeta ilan etti. İzmir’in Kurtuluşu’nun 98. yılı kutlanırken kahramanlık dolu şanlı hikayeye olan merak arttı. İşte İzmir’in Kurtuluşu...
İzmir’in Kurtuluşu, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taaruz Hareketinin son aşaması olarak Türk ordusunun Yunan işgal kuvvetlerini denize dökmesini ifade eden tarihtir. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’na adım atılmasını sağlayan Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını ilan etmesini işaret eden önemli bir tarihi olaydır. İzmir’in Kurtuluşu diplomatik başarıyla taçlandırılan askeri bir zaferdir.
İzmir’in 15 Mayıs 1919 yılında Yunan düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. İzmir halkının işgal güçlerine karşı yaptığı direniş Anadolu'da Milli Mücadele'nin başlamasında önemli bir adım olarak kabul edilir. Çünkü o tarihlerde Anadolu’da işgallere karşı düşünceler dağınık ve birbirinden bağımsız birçok örgütlenme şekli mevcuttu. İzmir’in işgalinde ortaya çıkan direniş düşüncesi, Anadolu insanını da körüklemiş ve protesto mitinglerini başlatmıştı. Anadolu’nun en ücra köşesine kadar yayılan protesto hareketleri Damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep olmuştu.
Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar -Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleriyle milli mücadelede önemli adımlar atılmıştı. Kurtuluş Savaşı’nın mihenk taşları olarak kabul edilen savunma cephelerinden Türk ordusu başarıyla çıkmıştı. Artık sıra taarruza gelmişti! 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı’nın askeri sahadaki son adımıydı. Kesin sonuç 5 gün içerisinde elde edildi. 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara tarihi, “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” tarihi emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Türk birlikleri İzmir’e doğru ilerleyişini sürdürdü.
9 Eylül 1922 sabahı Şerafettin Bey’in Hükümet Konağına, Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliğinin Sarıkışla’ya, Üsteğmen Arif ve takım komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Kurtuluşu’nun 98. yıl dönümünde koronavirüs tedbirleri kapsamında hemşerilerinden “evlerinize ve iş yerlerinize bayraklarınızı asın” dedi.
İzmir’in Kurtuluşu’nun yıl dönümü programı 98. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başladı. Basmane Karakolu önünden yola çıkan kortej Kültürpark Lozan Kapısı’nda yürüyüşünü sonlandırdı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak yürüyüş boyunca 350 metrelik bayrak taşındı.
Zafer Yürüyüşü’nün ardından saat 10.30’ta Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreni ile Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yapacak. 11.15’te İzmir Valiliğinin önünde bayrak töreni düzenlenecek. 13.00’te Konak Atatürk Meydanı’nda, Atatürk Meydanı tabelaanıtı açılacak. 13.30’da Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda Geleneksel Efe- Zeybek buluşması yapılacak.
1900’lü yıllarda şehre hizmet eden tramvaylardan esinlenerek projelendirilen Nostaljik Tramvay 15.00’te Alsancak Nostaljik Tramvay Durağı’nda tanıtılacak. İkiçeşmelik’de 98. yıl onuruna Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan Görgülüoğlu İşhanı’nın 920 sokağa bakan duvarına bağımsızlık, özgürlük ve barış temalı bir duvar resminin çalışmalarına başlanacak.
9 Eylül Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı İzmir Sanat’ta “9 Eylül Kahramanları” paneli saat 18.00’da başlayacak. Panelde 9 Eylül 1922’yi 9 Eylül kahramanlarının akrabaları atlatacak. Yine 18.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasının zemin katında “Basında 9 Eylül” adlı açık hava sergisi açılacak.
20.00’de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda pandemi önlemleri altında Kabile Dans Gösterisi yapılacak. Gösterinin hemen ardından 21.00’de Zeynep Türköz Tolga Çandar konseri yapılacak. Konser ücretsiz olacak.
20.30’da yine pandemi koşulları altında Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar simgesel olarak bayrak taşınacak. 20.30’da Kültürpark Uzun Havuz’da “Arşiv Filmleri Eşliğinde Kent Mekanını Hatırlamak” filmi gösterilecek.
21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda ışık gösterisi, 22.00’de hologram gösterisi yapılacak. Hologram gösterisinde üç boyutlu modelleme tekniğiyle 10 metrelik Atatürk görseli oluşturulacak. Aynı saatlerde Torbalı’da pandemi önlemleri gözetilerek Anadolu Ateşi gösteri düzenlenecek.
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