İzmir’in doğum günü! 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlanıyor! 9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu’nun tarihçesi

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusu Yunan askerlerini İzmir’den denize dökerek vatanın özgürlüğünü adeta ilan etti. İzmir’in Kurtuluşu’nun 98. yılı kutlanırken kahramanlık dolu şanlı hikayeye olan merak arttı. İşte İzmir’in Kurtuluşu...

İZMİR NASIL KURTULDU?

İzmir’in Kurtuluşu, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taaruz Hareketinin son aşaması olarak Türk ordusunun Yunan işgal kuvvetlerini denize dökmesini ifade eden tarihtir. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’na adım atılmasını sağlayan Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını ilan etmesini işaret eden önemli bir tarihi olaydır. İzmir’in Kurtuluşu diplomatik başarıyla taçlandırılan askeri bir zaferdir.

İzmir’in 15 Mayıs 1919 yılında Yunan düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. İzmir halkının işgal güçlerine karşı yaptığı direniş Anadolu'da Milli Mücadele'nin başlamasında önemli bir adım olarak kabul edilir. Çünkü o tarihlerde Anadolu’da işgallere karşı düşünceler dağınık ve birbirinden bağımsız birçok örgütlenme şekli mevcuttu. İzmir’in işgalinde ortaya çıkan direniş düşüncesi, Anadolu insanını da körüklemiş ve protesto mitinglerini başlatmıştı. Anadolu’nun en ücra köşesine kadar yayılan protesto hareketleri Damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep olmuştu.