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İzmir Konak'da feci kaza! Herkes sokağa fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, bir süpermarkete mal indirmek için sürücüsünün yokuşta bıraktığı kamyon, iddiaya göre freni boşalmasının ardından yokuş aşağı giderek doğalgaz borusuna ve bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreye gaz kokusu yayılırken, ekiplerin müdahalesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

İzmir Konak'da feci kaza! Herkes sokağa fırladı

Feci kaza, Konak ilçesi 348 sokakta meydana geldi. Bir süpermarkete mal indirmek için yokuş üzerinde duran kamyon sürücüsü, aracın ön tekerleğini kaldırım taşına yaslayarak aracı park etti. Sürücünün süpermarkete girmesinin ardından 35 AU 7037 plakalı kamyonun freni iddiaya göre boşaldı ve kamyon bir anda kaldırım taşını aşarak yokuş aşağı gitmeye başladı.

ÖNCE EVLERE VE BİR ARACA ÇARPTI

Yokuş yanında bulunan evlere ve bir otomobile çarpan kamyon, bir binaya ait doğal gaz borusunu kopardı ve bina duvarına çarparak durabildi. Doğal gaz borusunun kopmasının ardından çevreye gaz kokusu yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri geldi. Doğal gaz ekipleri yaptıkları çalışmada gaz kaçağını durdurarak büyük bir faciayı önledi. Polis ekipleriyse kamyon sürücüsünün ifadesini alarak olayla ilgili çalışma başlattı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Mahallede oturan Hülya Sonkut (60) kazayı anlatarak, "Evin içindeydik, deprem oluyor zannettik. Hemen sokağa fırladık. Gaz kokusu vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Kamyonet bizim apartmanın duvarına çarpmış. Doğal gaz borusuna çarpmış, duvara çarpınca durdu. Süpermarkete mal indiriyormuş. Freni boşalmış. Her zaman burada mal indiriyorlar. Bu ikinci kaza burada. Daha öncede bir eve kamyonet girmişti. Buraya önlem alınması lazım. Bu caddenin araç trafiğine kapatılması lazım" dedi.

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"AYNI MARKETİN ARACI İKİNCİ KEZ KAZA YAPTI"

Kazada evinin duvarı zarar gören Ramazan Demir (57) ise "Kamyonet birden hareket ederek bizim binanın başından başladı, aşağı kadar gitti ve başka binaya çarptı. Çok büyük bir felaket olabilirdi. Bu ikinci oldu bu sokakta. Aynı marketin arabası ikinci kez kaza yaptı. Evdeydim kapıda duruyordum. Araba yukardan gelmeye başlayınca kendimi içeri attım. Felaket bir şey oldu" şeklinde konuştu.
Kamyonun çarpmasıyla aracının tamponu düşen Metin Yurdusev de (32), "Havada güneş olmasına rağmen dışarıda gök gürültülü şimşekli yağmur yağıyor zannettik. Pencereden baktığımızda hal ortadaydı. Sese çıktım, baktığımda durum çok kötüydü. Benim arabamın tamponuna çarpmış. Cana geleceğine mala gelsin" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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