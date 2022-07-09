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İzmir Kurban Bayramı namazı saati 2022! İzmir Bayram namazı saati: İzmir Bayram namazı saat kaçta?

09.07.2022 05:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurban Bayramı namazı saatleri, Kurban Bayramı öncesinde çok yoğun şekilde aranan bir soru. Bu sene Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı’nı 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edecekler. İzmir’ de ikamet eden ve Kurban Bayramı sabahında namaz kılacakların ilgilendiği sorunun cevabı Diyanetin açıklamasında netlik kazandı. İşte İzmir Diyanet Kurban Bayramı namazı saati 2022...

İzmir Kurban Bayramı namazı saati 2022! İzmir Bayram namazı saati: İzmir Bayram namazı saat kaçta?

İzmir’de Kurban Bayramı namazı saati bilgisi Diyanetin paylaşımında belli olmuştu. Konuya ilişkin araştırma yapan İzmirli vatandaşlar da Kurban Bayramı sabahında saat kaçta namaz kılacaklarını öğrenmiş oldular. İzmir’de saat kaçta Kurban Bayramı namazı kılınacak? İşte Diyanet İzmir Kurban Bayramı namazı saat bilgisi...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. İzmir'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.29'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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