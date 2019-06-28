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İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:08 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 25 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 22'si muvazzaf 36 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti.

36 asker şüpheliden 35'i gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yakalanamamıştı.

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