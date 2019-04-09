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İzmir merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Ödemiş'te önceki yıllarda suç örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında hükümlü bulunan 2 kişi ile 29 şüpheli hakkında "silahlı suç örgütü kurma" başta olmak üzere 51 ayrı suçu işledikleri iddiasıyla operasyon başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde "silahlı suç örgütü kurma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla başlatılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında silahlı suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma başta olmak üzere 51 ayrı suç içeren eylem iddiasıyla 29 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir'de Tire, Kiraz, Beydağ, Çeşme ve bazı merkez ilçeleriyle Aydın, Bolu ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şahısların tümü gözaltına alındı.

2008 yılında İzmir merkezli "Anafor" ismi verilen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla hüküm giyen ve Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Ahmet Tekin Baykal ile başka bir operasyonda suç örgütü kurmak suçlamasıyla hükümlü bulunan Taner Gündoğdu hakkında da soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlıların cezaevinden gelen talimatlar kapsamında tefecilik,
nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma,
iş yeri kurşunlama, 6136
sayılı kanuna muhalefet ve adli yargılama sürecine etki etmek suçlarına ilişkin
toplam 51 ayrı eylemi yerine getirdikleri iddia edildi.

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cezaevi gözaltı Ödemiş örgüt

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