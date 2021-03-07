İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İzmir merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ üyelerine yönelik operasyonda içlerinde öğretmen, avukat ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı olan 11 kişiden 5’i tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu toplam 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli olarak Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl’de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 12 şüpheliden 11’i gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 11 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

