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  4. İzmir merkezli suç örgütü operasyonu! Yakalanan 49 zanlı tutuklandı

İzmir merkezli suç örgütü operasyonu! Yakalanan 49 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

İzmir'de elebaşılığını Nihat A. ile Sedat A. kardeşlerin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 49'u tutuklandı.

İzmir merkezli suç örgütü operasyonu! Yakalanan 49 zanlı tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 75 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı, 21'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla, 5'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında başka suçlardan cezaevinde olan 10 şüpheliyle ilgili işlemlerin devam ettiği, firari 13 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir merkezli İstanbul, Adana, Manisa ve Uşak'ta suç örgütüne yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda 75 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 15 kilogram esrar, 5 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu nitelikle 20 hap, yarım litre amonyak çözelti, Hint keneviri, 5 silah, 177 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, bir pompalı tüfek ve silaha ait fişeklerle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira ele geçirilmişti.

(DHA)

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