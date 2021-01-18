HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

18.01.2021 07:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 47 kişiden 5’i tutuklanırken 42 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 47 kişiden 5’i tutuklanırken 42 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 33’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP/ML ve 8’i PKK üyesi 51 şüpheliden 47’si yapılan operasyon ile yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 1’i PKK/YPG, 4’ü MLKP üyesi olmak üzere toplam 5 şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü. Şüphelilerden 7 DSİH üyesi, 6 PKK/YPG üyesi, 25 MLKP üyesi olmak üzere toplam 38 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konularak haklarında adli kontrol kararı verilirken, 4 MLKP üyesi şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağının yanı sıra ev hapsi ile adli kontrol kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile İzmir eski İl Başkanı Pınar Türk ev hapsi cezası alırken, eski İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas’ın tutuklandığı belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen ve MLKP terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındığı kaydedilen O.M.’nin, Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu, 1 şüphelinin de ameliyat için hastanede olduğu, bu şüphelilerin adliyeye yarın sevk edileceği belirtildi.

İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Ankara beyaza büründüAnkara beyaza büründü
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor'da eleme adayı belli oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

56 saatlik kısıtlama sona erdi

Ankara'da gece boyu yoğun kar yağışı yaşandı, kent beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Bursa'da 8 dağcı 9 saat sonra bulundu

Bursa'da 8 dağcı 9 saat sonra bulundu

FETÖ'nün firari 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

Kısıtlamayı deldi, kaçak sigara ile maskesiz yakalandı: Kendime sarıyorum

Kısıtlamayı deldi, kaçak sigara ile maskesiz yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.