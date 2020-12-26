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İzmir polisinden uyuşturucu maddeye geçit yok

26.12.2020 01:39 | Son Güncelleme:
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İzmir polisinden uyuşturucu maddeye geçit yok

İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde yapılan operasyon ve uygulamalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, işlem yapılan 31 şüpheliden 9’unun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde yapılan operasyon ve uygulamalar hakkında paylaşımda bulunuldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde yapılan operasyon ve uygulamalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, işlem yapılan 31 şüpheliden 9’unun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde yapılan operasyon ve uygulamalar hakkında paylaşımda bulunuldu. NARKOTİM, Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyon ve uygulamalarda; 452 gram Skank, 122 adet Captagon, 116 gram Eroin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 386 gram Metamfetamin, 4 adet Ectasy, 7 bin 789 ade Sentetik Ecza, 6 bin 775 lira, 10 Euro ve 1 adet tabanca, 1 av tüfeği ile 78 adet fişeğin ele geçirildiği bildirildi.
Öte yandan, ekipler tarafından 31 şüpheliye işlem yapılırken, şüphelilerden 9’unun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

İzmir polisinden uyuşturucu maddeye geçit yok

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