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İzmir sahur vakti saat kaçta? İzmir Ramazan İmsakiyesi 2022!

24.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusu Ramazan ayı yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası 2022 yılının ilk orucu için heyecanlı. Bu kapsamda İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte İzmir Ramazan İmsakiyesi 2022...

İzmir sahur vakti saat kaçta? İzmir Ramazan İmsakiyesi 2022!

İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusunun yanıtı 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala merak konusu oldu. Ramazan ayında başta oruç olmak üzere bu mübarek ayın bütün ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen Müslümanlar, İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İzmir Ramazan İmsakiyesi ve detaylar haberimizde...

İZMİR SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2 Nisan Cumartesi günü İzmir'de imsak vakti saat 05:25'dir. Vatandaşlar bu saatten akşam ezanına dek oruçlu olacaklardır.

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

2022 İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek Ramazan ayından sonra tüm İslam alemi bayrama kavuşacak. 2022 Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bayramın ilk günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü olacak. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri de bayram devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN NEDİR?

Ramazan, Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre ise Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanların oruç tutmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan ay olarak tanımlanıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ramazan ayından sonra ise bayram gelmektedir. Ramazan Bayramı veya diğer adıyla Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan ramazanın ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü de arife denilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç İzmir Ramazan
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