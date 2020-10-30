İzmir Seferihisar'daki depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden tsunami açıklaması

Prof. Dr. Haluk Özener, canlı yayında yaptığı açıklamada Seferhisar'daki depremin büyüklüğünü 6.9 olduğunu söyledi.
Özener yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
"Depremin büyüklüğü 6.9. Kırılan fayın 30-40 km.'lik yaklaşık kırıldığı ilk tespitlere göre. Atım miktarı 1.2 metrelik atımdan bahsediyoruz. 1.2 metrelik yer değiştirme var. Normal bir deprem bu. Şu ana kadar 21 deprem kaydettik. Yaklaşık 6 civarında artçılar bekleyebiliriz.
Bölge sismik olarak oldukça etkin bölge. Ege'de, ana karada ve denizde deprem oldukça yoğun ve aktif oluyor. Bölgede 1912'de 6,5'un üzerinde deprem olmuş. En son Ege denizinde olan 6.6, 2017'deki Bodrum-Kos depremi olarak adlandırdığımız deprem. Bu bölgede oldukça yoğun deprem aktivitesi var. Kandilli, Bugün de tsunami meydana geldi."
Deniz tabanında ya da okyanusda meydana gelen gök taşı düşmesi, nükleer patlamalar ve volkan patlaması gibi daha çok doğa olaylarına bağlı olarak zemin kaymaları ve tabanların çökmesi ile oluşan tektonik olayların ardından denize geçen enerji sebebiyle ortaya çıkan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder.Tsunamilerin %80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşmektedir. Kasırgalar da tsunamiye sebep olur. Tsunami nasıl ortaya çıkar, tsunami nasıl oluşur?
Yunan tarihçi Tukididis, tsunamileri denizaltı depreminden ortaya çıktığını Peleponnes Savaşı'nın Tarihi adlı kitabında ifade etti. Tukididis'in, bu teoriyi öngören ilk kişi olarak tarihte yerini almasına rağmen tsunaminin oluşumu detayları hakkında 20. yüzyıla kadar bilinen pek bir şey yoktu. Tsunami konusu hala araştırılmaya devam ediyor. İlk coğrafik, jeolojik ve oşinografik makaleler, tsunamileri "sismik deniz dalgaları" olarak isimlendirilmiştir.
Tropikal kasırga gibi bazı meteorolojik şartlar, büyük alçak basınç alanlarını oluşturarak İngilizce storm surge denilen fırtınalarda denizin fazla yükselmesi olgusuyla meteotsunamilere sebep olur.
Meteotsunamiler de deniz seviyesini gelgit normalin birkaç metre üstünde çıkartabilir. Bu değişim, alçak basınç alanındaki düşük atmosfer basıncından kaynaklanır. Bu storm surgeler kıyıya erişince etrafı suya boğarak tsunamiye benzetilebilirler. Tsunami dalgaları normal denizaltı akımlarına veya deniz dalgalarına benzemez, çünkü dalga boyları çok daha uzundur. Bir tsunami, başlangıçta hızla yükselen bir gelgite benzeyebilir. Bu nedenle gelgit dalgası olarak adlandırılır, her ne kadar bu kullanım bilim toplulukları tarafından tercih edilmese de, gelgitler ve tsunamiler arasındaki nedensel ilişkinin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebilir.