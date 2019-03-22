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İzmir Valiliği, feci kazada 34 kişinin yaralandığını açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği, Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisinin refüje çarparak devrildiği kazayla ilgili yaralı sayısının 34 olduğunu bildirdi.Bayraklı ilçesinde, Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrilmişti.

İzmir Valiliği, feci kazada 34 kişinin yaralandığını açıkladı

İzmir Valiliği, Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisinin refüje çarparak devrildiği kazayla ilgili yaralı sayısının 34 olduğunu bildirdi.
Bayraklı ilçesinde, Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrilmişti. Feci kazada can pazarı yaşanırken, İzmir Valiliği kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Karşıyaka çevre yolundaki bir alışveriş merkezi önünde 22 Mart 2019 Cuma günü saat 10.17 sularında down sendromlu öğrencilerimizi taşıyan servis aracının takla atarak devrildiği bilgisi alınmıştır. Kazada özel eğitim merkezine giden öğrencilerle araçta bulunan eğitimciler dahil olmak üzere 34 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çeşitli hastanelerde yaralılarımızın takip ve tedavileri devam etmekte olup, bazı yaralıların taburcu işlemlerine başlanmıştır. Şu an için hayati tehlike taşıyan yaralı bulunmamaktadır” denildi.

Kaza nasıl oldu?
Kaza, İzmir’in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 35 ADM 253 plakalı okul servisi, Down sendromlu ve diğer özel öğrencileri evlerinden alıp okula götürdüğü sırada Karşıyaka çevre yolu sapağında ters virajda freni patlayarak refüje vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen okul servisindeki eğitimcilerle birlikte 34 kişi yaralandı. Yaralılar, farklı hastanelere kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, down sendromlu çocukları ve ailelerini taşıyan minibüs kazasında yaralananlara acil şifalar dilemişti.

İzmir Valiliği, feci kazada 34 kişinin yaralandığını açıkladı

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