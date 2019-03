İzmir Valiliği, feci kazada 34 kişinin yaralandığını açıkladı

İzmir Valiliği, Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisinin refüje çarparak devrildiği kazayla ilgili yaralı sayısının 34 olduğunu bildirdi.

Bayraklı ilçesinde, Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrilmişti. Feci kazada can pazarı yaşanırken, İzmir Valiliği kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Karşıyaka çevre yolundaki bir alışveriş merkezi önünde 22 Mart 2019 Cuma günü saat 10.17 sularında down sendromlu öğrencilerimizi taşıyan servis aracının takla atarak devrildiği bilgisi alınmıştır. Kazada özel eğitim merkezine giden öğrencilerle araçta bulunan eğitimciler dahil olmak üzere 34 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çeşitli hastanelerde yaralılarımızın takip ve tedavileri devam etmekte olup, bazı yaralıların taburcu işlemlerine başlanmıştır. Şu an için hayati tehlike taşıyan yaralı bulunmamaktadır” denildi.